İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan üç katlı bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı Kestelli Caddesi No:18’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir giyim dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemlerini alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu diğer binalara sıçramadan kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangın sebebiyle binanın 2’nci ve 3’üncü katlarında maddi hasar oluştu. Yangında can kaybının olmadığı öğrenildi.