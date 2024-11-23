Sinop’un Boyabat ilçesinde atıl durumdaki bina, restorasyon çalışmalarının ardından "Boyabat Genç Ofis" olarak faaliyet gösterecek.

Boyabat Belediyesi tarafından Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilen tarihi bina, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından restore edilerek, Boyabatlı gençler ve üniversite öğrencilerinin kullanımına sunulacak. Atıl durumdaki bina, gençlerin sosyal, kültürel ve eğitimsel faaliyetler düzenleyebileceği, vakit geçirebileceği bir alan olarak "Boyabat Genç Ofis" adı altında yeniden düzenlenecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu projeyle hem tarihi yapıyı değerlendirmeyi hem de gençler ve öğrenciler için verimli bir sosyal alan oluşturmayı planlıyor. "Boyabat Genç Ofis" projesi için ihale süreci başlatıldı.

Proje tamamlandığında, tarihi bina, gençlerin çeşitli etkinlikler düzenleyebileceği, eğitim alabileceği ve sosyalleşebileceği modern bir merkez haline gelecek.