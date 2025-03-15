Afyonkarahisar’da bir evin bahçesinde bulunan tandır çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile çevresindeki yerlere sıçramadan söndürüldü.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı İsalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki bir evin bahçesinden dumanlar çıktığını gören köy sakinleri itfaiyeye haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bahçedeki tandır evinin yandığını belirleyerek alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Ekipler yangını tandır evinin yanındaki diğer evlere sıçramadan söndürdü.

Olayda, ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.