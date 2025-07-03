Beşiktaş, Roma’nın İngiliz golcüsü Tammy Abraham’ı 1+3 yıllık kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham’ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. A.S. Roma S.P.A. kulübüne 2025-2026 sezonu için net 2.000.000 Euro kiralama bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere A.S. Roma S.P.A. kulübüne transfer bedeli olarak 13.000.000 Euro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025/2026 futbol sezonunda 6.000.000 Euro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 6.500.000 Euro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 7.000.000 Euro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 7.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir" denildi.