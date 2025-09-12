Tamek, yeni reklam filmini duyurdu. Tamamı yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan reklam filmi, geçmişle bugünü harmanlayan içeriğiyle dikkat çekiyor.

Tamek, soğuk çay kategorisine özel olarak hazırladığı reklam filminde, "Boyutlar Arası Serinlik" temasıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Tamamı yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan ve görsel anlatım diliyle öne çıkan reklam filmi, Tamek Ice Tea’nin serinlik hissini izleyicilere anlatıyor.

Seçilen karakter, kostüm ve mekânların her sahnede ve planda tutarlı bir şekilde video formatına dönüşmesi için farklı yapay zekâ araçlarının kullanıldığı reklam filminde, aynı zamanda görsel efekt içeren sahneler yer alıyor.

Yeni reklam filminde, markanın efsanevi kahverengi şişesi beklenmedik bir anda belirerek, geçmişin sıcak ve nostaljik anılarını canlandırıyor. Hedef kitlenin teknolojiye olan ilgisini popüler kültür öğeleriyle birleştiren Tamek Ice Tea reklam filmi çeşitli dijital içerik platformlarında izleyicilerle buluşuyor.