Talas Belediyesi, toplumsal dayanışma ve sürdürülebilir yaşam anlayışına yeni bir boyut kazandırıyor. İlçede uzun süredir büyük ilgi gören "Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı", artık yeni bir uygulamayla "İkinci El Eşya Pazarı" ile buluşuyor.

İlk kez gerçekleştirilecek bu uygulama ile kullanılabilir durumdaki ev eşyaları, giysiler, oyuncaklar ve daha pek çok ürün, yeni sahipleriyle buluşacak. Etkinlik, 19 Ekim Pazar günü Harman Meydanı’nda düzenlenecek.

Paylaşmanın, dönüştürmenin ve dayanışmanın adresi: Talas

Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu yeni uygulama hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük önem taşıyor. Vatandaşların artık kullanmadıkları eşyaları değerlendirmesine imkan sağlayan pazar, aynı zamanda geri dönüşüm kültürünü de teşvik ediyor.

Talaslı kadınların el emeği ürünlerini sergilediği Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı ise her ayın birinci ve üçüncü pazar günlerinde olduğu gibi yine ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

"Hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlayacağız"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeni uygulamanın önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: "Maharetli Eller Pazarı, Talaslı kadınların üretim gücünü ve emeğini görünür kılan bir marka haline geldi. Şimdi bu başarıyı, paylaşma ve dayanışma ruhuyla bir adım öteye taşıyoruz. İkinci El Eşya Pazarı ile hem aile bütçelerine katkı sağlayacak hem de kullanılabilir eşyaların yeniden değerlendirilmesine imkân tanıyacağız. Böylece hem ekonomiye hem çevreye katkı sunacağız."

Talas Belediyesi, hem üreticiyi hem de ihtiyaç sahibini buluşturan bu sosyal ve çevreci uygulamayla, yerel ekonomiye canlılık kazandırırken aynı zamanda sürdürülebilir yaşam bilincini güçlendiriyor.