Kütahya’da taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren şoförlere yönelik düzenlenen iş güvenliği eğitimi başarıyla tamamlandı.

Kütahya 1. OSB, şehir içi okul servisleri ve turizm sektörünün öncü firmalarının katılım gösterdiği eğitim programı, bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Eğitimde, şoförlük mesleğinin önemi ve iş güvenliği konularında ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Alanında uzman isimler olan Turgay Efe ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Hasan Tuna, katılımcılara değerli bilgiler sundu. Konuşmacılar, mesleki risklerin azaltılması ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması için uyulması gereken temel kuralları detaylıca anlattı.

Şoförlerin trafik güvenliği açısından kritik rolüne dikkat çekildi

Eğitimde özellikle, trafikteki öncelikler, dikkat edilmesi gereken yasal düzenlemeler ve güvenli sürüş teknikleri üzerinde duruldu. Şoförlerin, hem kendi hem de taşıdıkları yolcuların hem de diğer trafik paydaşlarının güvenliği açısından kritik rolü bir kez daha vurgulandı. Katılımcılar, verilen eğitim sayesinde iş güvenliği bilincini artırdıklarını ve mesleklerini daha güvenli bir şekilde icra etme konusunda donanım kazandıklarını ifade etti.

Bahse konu eğitimin Kütahya’daki taşımacılık sektöründe iş güvenliği standartlarının yükseltilmesi adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendirildiği belirtildi.