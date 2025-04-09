Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı programla Sağlık Çalışanları Parkı’nda fidanları toprakla buluşturdu.

7-14 Nisan Sağlık Haftası nedeniyle çevre bilincini güçlendirmek, sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya için gerçekleştirilen programa Başkan Yalçın’ın yanı sıra doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı. Programda konuşan Başkan Yalçın, Sağlık Haftasını kutlayarak Sağlık Çalışanları Parkı ile ilgili bilgiler verdi.

"Sağlıkçılarımızı anmak için park yaptık"

Başkan Yalçın, "Sağlık çalışanları adını verdiğimiz için bu parktayız. Pandemi yaşadığımız salgın nedeniyle 3-4 yıl önce kayalık olan bu bölgede 21 bin metrekarelik bir park yaptık. Adını da sağlık çalışanlarına ithafen Sağlık Çalışanları Parkı koyduk. O günlerde sağlıkçılarımız çok sıkıntılı günler geçirdi. Şehit olanlara rahmet olsun. Hocalarımızdan, arkadaşlarımızdan kayıplarımız oldu. Biz de o günleri anmak ve anlamak adına bir hatıra olsun diye böyle bir park yaptık. Kayalıklardan çok güzel bir park ortaya çıkardık. Yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, oturma grupları, çok sayıda ağaçlar, kedi evi ve kuş evinin bulunduğu güzel bir yer oldu. Bugün de fidan dikiyoruz. Katılımlarından dolayı hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yalçın’a vesile teşekkürü

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun da amaçlarının insana ve doğaya dokunmak olduğunu belirterek, "Adı çok anlamlı olan bu parktan dolayı başta başkanımıza teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde hayatını kaybeden başta Sami İpek ağabeyimiz olmak üzere bütün hocalarımıza ve sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Burada diktiğimiz ağaçlar bizlerle birlikte büyüyecek. Meyvelerinden kuşlar yiyecek. İnsanlar gölgelerinden yararlanacak. Bu, sonuçta insanlığa yapılmış bir hizmettir. Burada aracılık etmemize fırsat sağladığı için başkanımıza teşekkür ediyorum. Tıp öğrencilerimiz sürekli bir şeyler yapmak istiyor. Bu anlamda Talas Belediyesi bize çok büyük destek veriyor. Önümüzdeki günlerde başlayacak birlikte düzenlediğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz var. Bu şekilde üniversite ile şehri bir şekilde buluşturmuş oluyoruz. Zaten üniversitelerden beklenen de bu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, akademisyenler ve öğrenciler çeşitli cinsteki fidanları toprakla buluşturup köklerine can suyu döktü.