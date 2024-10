Malatya ve Sivas’ta art arda gelen depremlerin etkisi konuşulurken, Talas Belediyesi’nde Afet Farkındalık Eğitimi düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürü Hasan Say tarafından gerçekleştirilen eğitimde belediye personeline, başta deprem olmak üzere afet durumunda yapılması gerekenler anlatıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da bir deprem anında vatandaşların belediyeden beklentilerinin yüksek olduğuna işaret ederek; "Depremden belediyeciler olarak bizler de mağdur oluyoruz, bizler de depremzedeyiz ama vatandaş bizden hizmet bekliyor, yardım bekliyor, destek bekliyor. O yüzden kendimizi çok iyi yetiştirmeli ve her an hazır durumda olmalıyız” dedi.