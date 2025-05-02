Kayseri Liseler Arası Münazara Yarışması’nda tüm rakiplerini eleme başarısı gösteren Tomarza Şehit Nazmi Kapucu Anadolu Lisesi finale yükseldi.

Münazaranın danışman öğretmeni Mehmet Bayram, finalin sürpriz olmadığını çünkü üç öğrencinin da gecesini gündüzüne katarak çalışıp finali hak ettiklerini söyledi. Yarı final münazara tezinde yeteneğin başarıdan önemli olduğunu savunarak kazanan öğrenciler Yurdagül Koç, Ela Nur Höbek ve F. Zehra Çakır ise her başarının çalışmayla kazanılabileceğini ifade etti. Okul Müdürü Hacı Dilbaz; münazaradaki başarının çalışmak kadar öğrencilerin kişilikleriyle doğru orantılı olduğunu, örnek kişiliğe sahip bu öğrencilerinin her alanda aynı başarıyı gösterebileceklerine olan inancını aktardı.

Dilbaz ayrıca 15 Mayıs’ta Kadir Has Kongre Salonu’nda yapılacak olan finale tüm ilçe halkını davet etti.