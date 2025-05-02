Milli Eğitim Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Asım’ın Nesli Film Festivali, 29 Nisan 2025 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Festival; bir sanat etkinliği olmanın ötesine geçerek, lise çağındaki gençlerin milli ve manevi değerlerini sinema aracılığıyla ifade etmelerine imkân sunan bir eğitim ve kültür platformu işlevi gördü.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi öncülüğünde, ’Dijital Dünyada Din ve Ahlak’ temasıyla düzenlenen festival, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda geniş bir katılım ile tamamlandı. Festival kapsamında film gösterimleri, ünlü sinema oyuncularıyla söyleşiler, atölye çalışmaları ve ödül töreni yapıldı. Katılımcıların film yapım süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olduğu festivalde; Gürkan Kanyaş ’Kelimelerden Kadraja; Hikâyenin Sonsuz Yolculuğu’, Ahmet Yenilmez ’Varoluşun Sahne Hali: Oyunculuk’, Serdar Arslan ’Bir Film Nasıl Okunur? Görsel ve Anlatı Dilini Çözümlemek’, Prof. Dr. Hasan Güçlü ’Dijital Etik: Yapay Zekâ ile Yeni Sinema’, Mert İnan ’Görsel Anlatının Kodları: Işık, Açı, Anlatı’, Öğretim Görevlisi Utku Koçak ’Zamanı Biçimlendirme Sanatı: Kurgu; Montaj Değil, Ritimle Düşünmektir’, Dr. Öğretim Üyesi Işkın Özbulduk Kılıç ’Filmi Çektik, Ya Sonra? Filmlerin Seçkiler, Festivaller ve Seyircilerle Buluşma Serüveni’, Ülüve Atasoy ’Sinemanın Kısa Tarihi Lumiere Kardeşlerden Yeşilçam’a, Sinema Tarihine Genel Bir Bakış’ adlı etkinlikleri gerçekleştirdi.

Erciyes Üniversitesi akademisyenleri, festival jürisinde yer aldı

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden dört akademisyenin jüri üyeliğini üstlendiği festivalde, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vahit İlhan jüri başkanlığını üstlendi. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ da ödül törenine katıldı. Üniversite adına verilen plaketi, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun adına alan Prof. Dr. Akdağ, "Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak, bu tür etkinlikleri eğitimsel, yönlendirici süreçler olarak değerlendiriyoruz. Genç yetenekleri desteklemek, onların ürettikleri içerikleri akademik ciddiyetle değerlendirmek bizim görevlerimizdendir" diyerek böyle anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Rektör Fatih Altun: "Gençlerimizin üretimini her zaman destekleyeceğiz"

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ festivalin ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’u ziyaret ederek ödül töreninde aldıkları plaketi takdim etti. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, festivalin yalnızca bir etkinlik değil, bir kültürel kalkınma hamlesi olduğunu vurguladı. Bu projeye tam destek verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Altun; "Bu festival gençlerimizin kendi seslerini, değerlerini ve bakış açılarını sinema yoluyla ifade etmeleri açısından çok kıymetli. Festival fikri ilk sunulduğunda projeye tam destek verdik ve planlama sürecini yakından takip ettik. Üniversite olarak bu tür projelere her zaman destek vermeye hazırız" dedi.