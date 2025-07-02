Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında müzikseverleri Türk musikisinin zarif makamlarından biri olan Kürdilihicazkar ile buluşturuyor. Talas Belediyesi Türk Müziği İcra Heyeti tarafından düzenlenecek konser, 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 20.30’da Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Türk müziğinin geleneksel motiflerini yaşatma ve yeni kuşaklara aktarma amacıyla düzenlenen gecede, klasik eserlerden seçkin örnekler seslendirilecek. Etkinlik, müziğin birleştirici gücüyle sanatseverleri aynı çatı altında toplamayı hedefliyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bu tür etkinliklerin şehir kültürüne katkı sunduğunu belirterek, "Musiki Cemiyetimiz, geçmişle bugünü notaların diliyle buluşturuyor. Bu anlamlı gecede tüm hemşehrilerimizi Türk musikisinin derinliklerine doğru eşsiz bir yolculuğa davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, unutulmaz bir musiki ziyafeti sunulacak.