Bolu’da bir satış firması dar gelirli ailelere kolaylık sağlamak amacıyla duyurduğu 36 ay taksitli motosiklet satışıyla onlarca kişi mağdur edildiği gerekçesiyle bir araya gelerek açıklama yaptı.

Bolu’nun İhsaniye Mahallesi’nde satış yapan bir firma dar gelirli ailelere ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla 36 ay taksitli kampanya başlattı. Başlatılan kampanya sosyal medyadan duyuruldu. Motosiklet, ev eşyası gibi ürünleri vatandaşlar, 3 ay sonra ödemeli olarak almaya başladı. Bunun karşılığında ise vatandaşlara firma tarafından tek senet imzalatıldı. Dekont, fatura olmadan yalnızca firma tarafından verilen taksit kartlarıyla vatandaşlar ödemelerini yaptı. Düzenli ödeme yapan bazı sebeplerden dolayı ödemelerinde bir gün, bir hafta gibi gecikme yapan vatandaşlar, icra şokuyla karşılaştı.

10 mağdur bir araya geldi

Sosyal medya üzerinden mağdur olduğunu dile getiren Sabri Karadeniz’in gönderisinden sonra olayla ilgili mağdur olan 10 kişi mağdur olduğunu dile getirdi. Firma tarafından mağdur edildiklerini iddia eden 10 kişi haklarını aramak için bir araya geldi. İhlas Haber Ajansı’na konuşan mağdurlar, ödeme gecikmelerinde firmaya konuyu bildirdiklerini, firmanın ise anlayışla karşıladığı söyledi. Ancak firma sonraki günlerde ödemesini geciktiren vatandaşları icraya verdi. Vatandaşların taksitli fiyatı 100 bin lira olarak aldığı motosiklet icra sonrasında avukat tarafından talep edilen para 300 bin liralara kadar çıktı. Mağdur olan vatandaşların savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

"2 gün geçti, icra kağıdı geldi"

Borçlarının inkarcısı olmadıklarını ancak mağdur edildiklerini dile getiren Sabri Karadeniz, "Burada toplanmamızın amacı, yanımızdaki arkadaşlarla beraber yaşamış olduğumuz mağduriyeti dile getirmek. Biz kesinlikle borcumuzun inkârcısı değiliz. Ancak, İhsaniye Mahallesi, Dere Sokak üzerinde bir firmadan elden, 36 ay taksitle, 3 ay ödemesiz motosiklet sahibi olabilme fırsatı sundukları için biz de bütçemiz yettiği kadar gidip birer tane motosiklet aldık. Değişik tarihlerde birer tane motosiklet aldık. Bu motosikletin peşin fiyatına yaklaşık yarısı kadar faiz koyup 36 ay elden ödemekle 190 bin liralık senet imzalatıldı. Benim şahsıma bu senet düzenlendi. Sadece 3 taksitini 4 bin lira şeklinde ödedim. Normalde 5 bin 5 bin taksit ödemem gerekiyordu. 3 taksiti ödeyemedim, mağduriyetimi belirttim, durumumu anlattım. Sağlık sorunlarım nedeniyle az da olsa ödeme yapacağımı söyledim. ‘Tamam, problem olmaz’ denildi. Bunların haricinde herhangi bir gecikme ya da aksatma olmadı. Akabinde, Şubat ayında, Mart ayında yatıracağımı söyledim. Hastanede tedavi gördüğüm için bunu da kabul ettiler. Tamam, sorun yok dediler. 13 Mart’ta 2 taksiti bir arada getirdim, 10 bin lira olarak yatırdım. Bunun akabinde 2 gün geçti, icra kağıdı geldi. Şimdi, elimize verdikleri bir taksit kartı var. Gittiğimiz zaman müessese içindeki defterden ve elimizdeki taksit kartından verdiğimiz miktar düşülüyor. Ancak kaşe yok, imza yok. Tahsilat makbuzu istediğimizde ise vergi dairesiyle sıkıntılar yaşadıklarını, öyle bir prensiplerinin olmadığını, senedin formalite olduğunu söylediler" dedi.

"Hiç ödeme yapılmamış gibi yüzde 49,7 faiz oranıyla icraya verildim"

190 bin liralık borcuna karşılık 500 bin lira talep edildiğini söyleyen Sabri Karadeniz, "‘Her türlü kolaylığı sağlarız’ dediler. ‘Biz 36 ay sonunu biliriz, ufak tefek aksamalar olabilir’ denmesine rağmen senedimin tarihi bir yıl öncesine ait hiç ödeme yapılmamış gibi yüzde 49,7 faiz oranıyla icraya verildim. 287 bin lira olarak borç karşıma çıktı. Buna bağlı olarak firma sahibini aradım. Firma sahibi beni avukatına yönlendirdi. Bir telefon numarası verdi. Aradığımda Zafer isimli bir şahıs çıktı, soyadını bilmiyorum. ’Abi,’ dedi, ’gecikmeleriniz olmasa böyle bir icra takibi olmazdı.’ Ben de, ’Size ödemeleri yaptım, kartın fotoğrafını atayım’ dedim. Fotoğrafı attım ve sadece 3 tane 4 bin ödemem olduğunu, bunun haricinde gecikme olmadığını belirttim. Bana, ’10 dakika sonra tekrar arayın’ dedi. Ben de, ’Bunu büyütmeye gerek yok, verdiğim parayı faize sayın. Size 200 bin lirayı 10 ayda, 20 bin lira taksitlerle bitireyim’ dedim. ’Sen taksitle ödemeyi düşünüyorsan bunu hesaplamam lazım.’ Telefonu kapattı, 15 dakika sonra geri aradı. 15 bin lira taksitlerle ödeme yapmam şartıyla 510 bin lira para istedi. Motorun taksitli fiyatı 36 ayda 190 bin lira, peşin fiyatı 112 bin lira" dedi.

"Bir de aynı mağduriyeti yaşayıp, tehdit edilen insanlar var"

Tehdit edilen insanların olduğunu söyleyen Sabri Karadeniz, "Böyle bir mağduriyet yaşadım. Mağduriyetimi dile getirebilmek için Facebook’ta paylaşım yaptım. Bu konuda mağdur olan diğer arkadaşlarla iletişime geçtik ve hep birlikte sesimizi duyurmak için buradayız. Yine söylüyorum, borcumuzu inkâr etmiyoruz. Biz sadece ödediğimiz borcun ana senet tutarından düşmesini istiyoruz. 3 tane gecikmemiz mi var, bunun faizi de alınsın bizden ama aynı şekilde ödemeye devam edelim istiyoruz. Fakat avukatları buna yanaşmıyor. Şu an ulaşabildiğimiz 10 kişiyiz. Daha da kesinlikle vardır. Paylaşımı yapalı 2 gün oldu, 2 gün sonunda bu kadar kişiye ulaşabildik. Bir de aynı mağduriyeti yaşayıp, tehdit edilen insanlar var" ifadelerini kullandı.

"Ödeme yaptığımızda dekont veremediklerini, vergi dairesiyle sıkıntıları olduğunu söylediler"

Otomatik ödeme talimatıyla borcunun her ay sorunsuz şekilde ödendiğini ve bir ayın ödemesini otomatik ödeme yapılmadığından icraya verildiğini aktaran Rafet Gökmenoğlu. "190 bin liraya motosiklet aldım. 3 ay ödemesiz aldığım için üçüncü ayın sonunda ödeme yapmaya gittiğimde bana tahsilat makbuzu verilmedi. Taksit kartı adı verilen kaşesi ve imzası olmayan bir kağıt verdiler. Ben de ödememi 7.ayın 31’inde yaptım. Ancak, bu şekilde ödeme yapamayacağımı ve banka kanalıyla veya tahsilat makbuzu ile ödeme yapmak istediğimi belirttim. Bana bir IBAN numarası atıldı ve ben de her ay 5 bin olacak şekilde IBAN’a para göndermeye başladım. Ancak, otomatik talimat olduğu için 11. ayda 5 bin lira gitmediğinden dolayı 12. ayda arandım. O ay geçmiş taksiti de ödeyeceğimi söyledim ve 12. ayın 20’sinde 2 taksit birden ödedim. Fakat geçmiş ödemem olmamasına rağmen 12. ayın 26’sında icraya verilmişim. Bunun üzerine yasal hakkımı kullanarak icraya itiraz ettim. Şu anda icra durduruldu, yasal süreç devam ediyor. Ancak taksitlerimi ödemeye devam ediyorum. Ödeme yaptığımızda dekont veremediklerini, vergi dairesiyle sıkıntıları olduğunu söylediler. Bu nedenle sadece taksit kartı ile ödeme yapabildiğimizi belirttiler" dedi.

Firma yetkilileri tarafından İBAN adresine para gönderirken açıklama yazılmaması söylendiğini ifade eden Fatih Ersoy, "IBAN’a ödeme yapmaya başladığımda, ’Açıklama yazmayacaksınız,’ dediler" diye konuştu.