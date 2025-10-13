Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde tırla çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Reyhanlı-Kırıkhan yolu üzerinde yaşandı. Mehmet Fatih Zarifoğlu (27) idaresindeki 50 EA 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle M.A. yönetimindeki 42 AJE 763 plakalı tırla çarpışıp takla attı. Tırla çarpışıp takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Zarifoğlu, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan genç sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.