Karaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüje takla attı. Kazada otomobil sürücüsü kazadan burnu kanamadan kurtuldu.

Karaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüje takla attı. Kazada otomobil sürücüsü kazadan burnu kanamadan kurtuldu.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Hamza Çetin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. yönetimindeki 70 DP 643 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilin sürücüsü, itfaiye ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinden burnu kanamadan çıkarıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.