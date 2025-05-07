Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bilimsel eğitimi teşvik eden Bilim Şahinbey Atölyesi’ni ziyaret etti. Eğitim gören öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Tahmazoğlu, atölye çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında farklı yaş gruplarındaki öğrencilerle birebir ilgilenen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin projelerini dinledi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Robotik, kodlama, astronomi, tarım, 3D tasarım ve fen bilimleri gibi birçok alanda eğitim verilen atölyelerde öğrencilerin azmi ve üretkenliği dikkat çekti.

Robotik kodlamadan 3D tasarıma, astronomiden tarım temelli uygulamalara kadar pek çok alanda eğitim verilen Bilim Şahinbey Atölyeleri, Şahinbeyli öğrencilerin bilimle iç içe büyümesini sağlıyor. Öğrencilerin aktif olarak katılım gösterdiği projeleri ilgiyle inceleyen Başkan Tahmazoğlu, onların geliştirdiği robotik sistemler, yazılım uygulamaları ve deneylere dair bilgiler aldı.

"Bilimle yetişen nesiller geleceğimizi inşa edecek"

Şahinbey Belediyesi olarak sadece bugüne değil, geleceğe de yatırım yaptıklarını vurgulayan Başkan Tahmazoğlu, "Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz. Onların bilime olan ilgisini desteklemek, hayal gücünü gerçeğe dönüştürmelerine fırsat tanımak bizim görevimiz. Bilim Şahinbey, sadece bir eğitim merkezi değil, aynı zamanda geleceğin bilim insanlarının, mühendislerinin, yazılımcılarının ilk adım attığı yerdir. Burada genç beyinlerin fikir üretmesini, denemesini, araştırmasını izlemekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.