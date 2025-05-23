SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (TEPDAD) yaptığı başvuru sonucunda akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "10 yıldır süren yoğun çalışma ve iyileştirme süreçlerinin ardından Tıp Fakültemizin akredite olması ve öğrencilerimizi mesleki bilgi ve beceri açısından donanımlı bir şekilde akredite bir tıp fakültesinden mezun edecek olmanın haklı gurunu yaşıyoruz" dedi.

Akreditasyonun, Tıp Fakültesinin dünya standartlarına uygun eğitim sunduğunu belgeleyen bir güvence niteliğinde olduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, ulusal ve uluslararası eğitim standartları sağlayan bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

"Fakültemizi, daha ileriye taşımak için kalite, iyileştirme ve sürdürülebilirlik çalışmalarımıza aynı özveriyle devam edeceğiz" diyen Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz kurulduğu günden beri hiçbir konuda desteklerini esirgemeyen Onursal Başkanımız Abdulkadir Konukoğlu başta olmak üzere Mütevelli Heyet Başkanımız Zeki Konukoğlu ile SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Adil Sani Konukoğlu’na, Mütevelli Heyet Üyelerimize, Üniversite yönetimimize, bu başarıda emeği geçen tüm öğretim üyelerimize, idari personelimize, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Dünya kalite standartlarında eğitim verildiği tescillendi

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından 2024 yılı içinde yapılan ve yaklaşık bir yıl süren titiz dış değerlendirmeler sonucunda Tıp Fakültesi MÖTE programımız 1 Ocak 2025 itibarıyla altı yıllığına akredite edildi. Bu da 2014 yılında yürürlüğe koyduğumuz tıp eğitimi programımızı yüksek standartlarda sürdürdüğümüzün kanıtlanması anlamına geliyor. Ülkemizde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız kalite ajansı olan TEPDAD tarafından verilen akreditasyon aynı zamanda Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu tarafından da tanınmaktadır. Böylece fakültemizde dünya kalite standartlarında eğitim verildiği tescillendi."

"Ülkemizdeki tıp mezunları arasında fakülte olarak mezun memnuniyetinde üç yıldır üst üste ikinci sırayı almamızın temeli de böylece perçinlenmiş oldu" diyen Prof. Dr. Akkın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm paydaşlarımız, akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimizle birlikte, üniversite yönetimimizin de her türlü desteğini alarak başından beri büyük bir özveriyle çalıştık. Emeğimizin karşılığını görmek çok güzel bir duygu."

Akreditasyon belgesi almaya hak kazanan SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi haziran ayında yapılacak belge takdim törenine hazırlanıyor.