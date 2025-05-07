Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs Kültür Takvimi, sanatseverlerin beğenisini kazanacak bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mayıs Kültür Takvimi kapsamında önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

SOYUT VE DERİNLİKLİ BİR YOLCULUK

Bu kapsamda usta sanatçı, Türkiye’nin yakından tanıdığı ressamDevrim Erbil’in“Yatay DerinlikSonsuza Dek Uçmak” adlı sergisi sanatseverler ile buluşacak.

8 Mayıs Perşembe günü saat 18.00’de Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleşecek sergidesanatseverler, Devrim Erbil’in derinlikli ve soyut dünyasını yakından tanıma fırsatı bulacak.

ZİYARET BİLGİSİ

OSM’de gösterime açılacak sergi, 8- 28 Mayıs 2025 tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Eserlerinde özgün çizgileriyle bilinen Erbil’in bu özel seçkisinde doğayla şehir arasında kurduğu estetik bağ Sakarya’da sanatseverlerle buluşacak.