Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bulunan Tağar Çayında, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurları görüntülendi.

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurları, Çemişgezek Tağar Çayında tekrar görüntülendi. Tağar Çayında, daha öncede birçok kez görüntülenen su samurları, ilçenin biyo zenginliğini tekrardan gözler önüne serdi. Halil ekici isimli vatandaş tarafından kayıt altına alınan su samurları, bir süre sonra gözden kayboldu.