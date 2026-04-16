Şanlıurfa'da 10-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Taekwondo Yarı Final Müsabakalarında Niğde'yi temsil eden sporcular derece ile döndü.

Okul Sporları Yıldızlar Taekwondo Yarı Final Müsabakalarında farklı kilo kategorilerinde mücadele eden sporcular, elde ettikleri derecelerle hem antrenörlerini hem de Niğde'yi gururlandırdı. Müsabakalarda Ömer Kaan Ulusoy 45 kiloda birincilik kürsüsüne çıkarken, Mustafa Buğra Aydın 53 kiloda altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Doğukan Açıkgöz 49 kiloda ikinci olurken, İrem Necla Erdoğan 29 kiloda ikincilik elde etti. Göktuğ Doğanay ise 41 kiloda üçüncülük derecesiyle organizasyonu tamamladı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; 'İlimizi başarıyla temsil eden tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Elde edilen bu derecelerin Niğde'miz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz' ifadelerine yer verildi.