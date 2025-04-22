Mersin’de nadasa bırakılan bir tarlayı tamamen gelincikler kapladı, görenler ’tablo gibi’ diyerek hayranlıklarını dile getirdi.

Türkiye’de turizmden üretime kadar birçok alanda ön plana çıkan şehirlerinden Mersin’de baharla birlikte doğa canlandı. Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi’nde de geçen yıl ekilen bu sene ise nadasa bırakılan yaklaşık 6 dönümlük bir tarlada gelincikler çıktı. Tüm tarlayı kaplayan gelincikler izlemesi keyif veren görüntüler oluşturdu. Tarlanın Mersin-Antalya arasında ulaşımı sağlayan D-400 karayoluna yakın bir noktada olması, çevreyi gezmeye gelenlerin de dikkatini çekti. Türklerin yanı sıra Rusların da ilgisini çeken bahçeye ’tablo’ benzetmesi yapıldı.

Evlerinin karşısındaki bahçenin çiçeklerle kaplandığını belirten yöre sakini Sergül Bicagöz, "Biz kırmızı laleler deriz. Nisan ve mayıs ayı geldi mi açar güzellik verir. Şu anda da herkes merak edip geliyor ve fotoğraf çekiyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Asuman Göker de, "Güzel manzaramız var, gören geliyor. Temiz hava, manzara güzel, gelenler stres atıyor" diye konuştu.

Bölgeden geçerken gelincikleri gören eşi ve çocuklarıyla birlikte mola veren Gökçe Çay ise, "Yörede lale deniliyor, ben gelincik olarak biliyorum. Gelinciklerin buradaki şovunu görmenizi tavsiye derim. Güneşle renkler çok güzel, sanki tablo gibi" dedi.

Rusya’da havanın soğuk olduğuna değinen Svetlana Zharkov ise, "Türkiye’de hava çok sıcak. Bu nedenle de çok fazla çiçek var. İklim güzel, çiçekler çok güzel, burada çok iyi insanlar yaşıyor" ifadelerini kullandı.