Hızlı servis restoran zinciri TAB Gıda, dijital dönüşüm, operasyonel mükemmellik ve şeffaf iletişim odağındaki stratejileriyle büyümeye devam ediyor. Şirket, 2025 yılında 180’den fazla yeni restoran açmayı ve sistem genelinde 5 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturmayı hedefliyor.

TAB Gıda, 2025 yılında da sürdürülebilir büyümesine devam ediyor. Franchise yatırımcılarına sunduğu cazip fırsatlar ve gıda işletmeciliği konusundaki ihtiyaçlarının tamamına yakınını kendi bünyesinde çözebilen benzersiz ekosistemin desteğiyle faaliyetlerine devam eden şirket, bu yıl içinde 180’den fazla yeni restoran açmayı ve yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, restoran ağını genişletme konusundaki istikrarlı duruşunu sürdüren şirket, yalnızca 2024 yılı içinde neredeyse her iş gününde bir restoran açarak 7 markasıyla beraber restoran sayısını 1.830’a taşıdı. Franchise restoranların toplam portföy içindeki payı yüzde 45’e ulaşırken; şirket, dengeli büyüme stratejisiyle operasyonel verimliliğini artırdı, sektördeki liderliğini ise daha da sağlamlaştırdı.

Dijital dönüşüm, operasyonel mükemmellik ve şeffaf iletişim odağındaki stratejileriyle büyümeye devam eden TAB Gıda, yılda ortalama 350 milyon müşteriye hizmet sunuyor.

"30 yılı aşkın tecrübe ile lezzeti geleceğe taşıyoruz"

TAB Gıda Co-CEO’su Özgür Çetinkaya, "Şirket olarak kuruluşumuzdan bu yana yerli bilgi birikimimiz, güçlü lojistik ağımız, Ar-Ge ve teknolojiye yaptığımız yatırımlarla yeme-içme sektöründe öncü bir rol üstleniyoruz. 30 yılı aşkın süredir müşterilerimizi hem dünyaca ünlü markalarla hem de yerel damak zevkine hitap eden yeni tatlarla buluşturuyoruz. Burger King ile başlayan yolculuğumuz, zamanla bünyemize kattığımız Sbarro, Popeyes, Arby’s ve Subway gibi global markaların yanı sıra, kendi oluşturduğumuz Usta Dönerci ve Usta Pideci markaları ile daha da zenginleşti. Menü mühendisliği yaklaşımıyla sürekli yenilediğimiz ürünlerimiz sayesinde, Türkiye’deki mutfak tercihinin yaklaşık yüzde 85’ine dokunuyor, her damak zevkine uygun seçenekler sunuyoruz."

"Sürdürülebilir büyümemizin temelinde entegre yapımız var"

"Şirket olarak sürdürülebilir büyümemizi, operasyonel gücümüze ve entegre yapımızın sağladığı sinerjiye borçluyuz. Çatı şirketimiz TFI TAB Gıda Yatırımlarının güçlü altyapısı sayesinde kırmızı et, yeşillik, ekmek ve patates gibi temel hammaddeleri kendi sistemimiz içinde üretebiliyor; dijitalleşme, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi gibi stratejik alanlarda sektöre örnek teşkil eden uygulamaları hayata geçirebiliyoruz. Bu yapı, Franchise yatırımcılarımıza sadece güvenli bir iş ortaklığı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kârlı ve sürdürülebilir büyüme fırsatları da oluşturuyor. Markalarımıza yatırım yapmak isteyen girişimcilere; operasyonel bilgi birikimimiz, pazarlama desteğimiz ve güçlü satın alma ağımızla değer katmaya devam ediyoruz. 2025 yılında da Türkiye’nin dört bir yanında hizmet kalitemizi artıracak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

"Sürdürülebilirlik ilkelerimiz, dijital dönüşüm vizyonumuz ve insan odaklı çalışma anlayışımızla büyümeye devam edeceğiz"

"Yeni yatırımlar planlarken yalnızca büyüme rakamlarına değil, bu büyümeyi nasıl daha akıllı, verimli ve sürdürülebilir kılabileceğimize odaklanıyoruz" diyen Özgür Çetinkaya, "Bu anlayış doğrultusunda, 2025 yılı sonuna kadar 180’den fazla yeni restoran açmayı ve 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Operasyonel ağımızı 2024 yılında olduğu gibi, 7 markamızla yüzde 10’un üzerinde genişletmeyi öngörürken, dijital satış kanallarının toplam gelirimiz içindeki payını artırmak da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Teknoloji yatırımlarımız sayesinde restoran yönetiminde verimliliği artırıyor, müşteri memnuniyetini sürekli olarak yukarı taşıyoruz. Robot destekli hizmet çözümleri, gelişmiş iş gücü yönetim sistemleri ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerine yönelik dijital uygulamalarla, sektördeki lider konumumuzu sadece korumakla kalmıyor; hizmet kalitemizi geleceğe taşıyoruz. Tüm bu büyümeyi sürdürülebilirlik ilkelerimiz, dijital dönüşüm vizyonumuz ve insan odaklı çalışma anlayışımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. TAB Gıda ailesi olarak yön verdiğimiz bu ekosistemin her adımında insan, kalite ve inovasyon odaklı yönetim anlayışından ödün vermeden ilerlemeye devam edeceğiz."