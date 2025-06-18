Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye ekibi, apartmandan yükselen dumanın nedeninin, dairede baca temizliği için yakılan sobadan kaynaklandığını belirledi.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ’Kasaplar Mahallesi 8531 sokakta bulunan apartmanın çatısında yangın’ ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi.

2 ayrı ekiple olay yerine gelen itfaiye ekibi, 5 katlı binanın çatısına çıkarken, yanan bir yer olmadığını belirledi. Dumanın sebebini araştıran ekipler, ihbarın binada ikamet etmekte olan bir vatandaşın, baca temizliği yapmak amacıyla sobada gazete kağıdı yakması ve çatıda yoğun duman oluşması nedeniyle yapıldığını belirledi.