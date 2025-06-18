Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin üretim fidanlığında yetiştirilen on binlerce fidan, kentin dört bir yanını yeşillendiriyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Başiskele ilçesinde bulunan Kullar Üretim Fidanlığında farklı türlerde toplam 80 bin bitki bulunuyor. Bu fidanlar, her yıl kent genelinde yapılan park ve bahçe düzenlemeleri ile altyapı projelerinde değerlendiriliyor. Büyükşehir Belediyesi bu sayede hem maliyetleri azaltıyor hem de çevre dostu bir üretim modeli ortaya koyuyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen üretim faaliyetleri kapsamında fidanlıkta; çınar, ıhlamur, dişbudak, akçaağaç ve çeşitli meyve fidanları ile çok sayıda farklı türde bitki üretiliyor. Tohum, çelik, aşı ve yarı mamul bitkilerle yapılan üretim, replikaj ve saksıda olmak üzere iki farklı sistemle gerçekleştiriliyor.

Fidanlığın bakım çalışmaları da düzenli olarak sürdürülüyor. Sulama, gübreleme ve ilaçlama işlemleri günlük ve aylık periyotlarla gerçekleştirilirken, bitkilerin sağlıklı gelişimi için yabani ot mücadelesi ve mekanik bakım çalışmaları da aksatılmadan yapılıyor.

Üretim fidanlığında yetiştirilen bitkiler, merkez fidanlıkta depolanıyor, gerekli ilaçlama ve gübreleme işlemleri tamamlanıyor. Ardından budama işlemleri yapılan fidanlar, kullanım amacına ve yerine göre Kocaeli’nin dört bir yanına sevk ediliyor.