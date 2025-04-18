Eskişehir’de temizlik çalışmaları nedeniyle suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atlayan ve balçığa saplanan adam AFAD ekiplerince kurtarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.10 sıralarında Kırmızıtoprak Mahallesi Bütün Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madde etkisinde olduğu iddia edilen bir erkek şahıs, temizlik çalışmaları yapılması nedeniyle suların çekildiği Porsuk Çayı’na balıklama atladı. Çay yatağındaki balçığa saplanan adamın hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şahsın bulunduğu yerden kurtarılması için AFAD ekiplerince çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda balçığın içerisinden kurtarılan şahsa sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Nefes aldığı görülen ve bilinci kapalı olan şahsın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

"Bir anda çitlerden aşağıya doğru balıklama atladı"

Olay anını anlatan görgü şahidi Can Ayaz, "Biz arkadaşlarımla iskelede oturuyorduk. Vatandaş geldi, üstü başı dağınık bir haldeydi. Yüksek ihtimalle madde etkisindedeydi. Kendinde değildi. Oturttuk, sakinleştirmeye çalıştık ama bizi dinlemedi. Yukarıya doğru koşarak çıktı, bir anda çitlerden aşağıya doğru balıklama atladı. Yuvarlanarak Porsuk Çayı’na düştü. Sonra yürüdü ileride takılıp yine düştü, suyun içerisinde hareketsiz kaldı. Biz 112’yi aradık. Kendisi umarım kurtulur" dedi.