Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanı Hamit Can, çiğ süt tavsiye fiyatına ilişkin haziran ayında değerlendirme yapacaklarını belirterek, "Şartlar gerekiyorsa güncelleme yoluna gideceğiz. Şu anda çiğ süt üretimi yeterli düzeyde hatta arz fazlalığı var" dedi.

Can, yaptığı açıklamada, son yaptıkları güncellemeyle 1 Ocak 2025’ten bu yana çiğ süt tavsiye fiyatının litrede 17 lira 15 olarak uygulandığını hatırlattı..

USK olarak her ay çiğ süt maliyetini hesaplayıp Ulusal Süt Konseyi sitesinde yayınladıklarını aktaran Can, göreve geldiklerinde üç ayda bir maliyetleri ve çiğ tavsiye fiyatlarını değerlendirip gerekiyorsa güncelleneceğini söylediklerini hatırlattı. Bu çerçevede mart ayında bi güncelleme yaptıklarına dikkati çeken Can, "Fiyatın güncellenmesine gerek olmadığını öngördük. Haziran ayında yine değerlendirme yapacağız. Şartlar gerekiyorsa güncelleme yoluna gideceğiz" dedi.

Şu anda çiğ süt üretiminin yeterli düzeyde olduğuna dikkati çeken Can, şöyle konuştu:

"Çiğ süt arzında sorun yok. Hatta nispeten fazlalık var. Devletin ilgili kurumları regülasyonla fazlalığı alıp süt tozu yapıyor. Böylece arz fazlalığı yönetilmiş oluyor. Mart, nisan ve mayıs aylarında çok üretiyoruz. Temmuz, ağustos, eylül ve ekimde ise üretim azalır. Satışlar ise Mart, nisan ve mayıs daha düşük, yaz aylarında eylül ve ekimde yüksek olur. Temmuzdan sonra arz fazlalığı ortadan kalkacaktır. Talep artar arz fazlalığı kapatılır ve dengeye ulaşılır diye düşünüyorum."