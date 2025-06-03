Tokat Belediyesi’nin "Sanayide kadın eli" projesi kapsamında kadınlar hem meslek hem istihdam kazanıyor.

Tokat Belediyesi öncülüğünde yürütülen "Sanayide kadın eli" projesinin ikinci eğitim dönemi başladı. Belediye Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) çerçevesinde yürütülen projeyle, tekstil sektörüne nitelikli kadın ara eleman kazandırılması hedefleniyor. Projeye ilgi her geçen gün artarken, ilk dönemde mezun olan kursiyerlerin büyük bir kısmı kentteki tekstil atölyelerinde istihdam edildi. Kadınların aile bütçelerine katkı sağlamaları ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almaları açısından önemli bir model haline gelen proje, yeni dönemle birlikte daha fazla katılımcıya ulaşmayı hedefliyor.

Başkan Yazıcıoğlu: "Kadının eli değdiği yeri güzelleştirir"

Kursiyerleri tek tek ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinleyen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, ilk dönem mezunlarının iş sahibi olduğunu söyleyerek, "Kadınların üretimde daha etkin olması, toplumsal kalkınmanın en temel şartıdır. ’Sanayide Kadın Eli’ projemizle kadınlarımızın emeklerini görünür kılmak, onlara ekonomik özgürlük alanı açmak istiyoruz. Tokat Belediyesi BELMEK Zanaat Atölyelerimizde düzenlediğimiz kurslarımız sayesinde sadece meslek değil, aynı zamanda özgüven de kazandırıyoruz. Projemizin uzun vadeli hedefleri arasında, kadın girişimciliğini desteklemek ve yerel sanayiye kadın istihdamını kalıcı hale getirmek yer alıyor. Sanayide aranan nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sağlıyoruz. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler hem Tokat ekonomisine hem de kendi yaşamlarına değer katıyor. İlk dönem mezunlarımız hızlı bir şekilde iş sahibi oldular. Üretken belediyecilik anlayışımızla kadınların hayatına dokunmaya ve istihdama katkı sağlamaya devam edeceğiz. Tüm kadınları bu projemize dahil olmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.