Erzurum’da süt üreticileri artan maliyetlere rağmen mandıracıların tekelinde düşük fiyatlarla süt satmak zorunda kalınca kazan kaldırdı. Zararına çalışan üreticiler, hayvanlarını keseceğini söyleyerek ellerinde kalan sütü Cuma namazı sonrası vatandaşa bedava dağıttı. Süt üreticileri ile zabıta arasında gerginlik yaşandı.

Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı 17,15 TL çiğ süt tavsiye fiyatına rağmen, çiftçinin sütüne çökmeye çalışan mandıracılara isyan eden üreticiler, Ramazanın ruhuna uygun bir eylem yaptı. Cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde cemaate iftarlık süt dağıtan üreticiler, seslerini yetkililere duyurmaya çalıştı.

Ellerinde kalan litrelerce sütü vatandaşlara bedava dağıtan üreticiler, sorunun devam etmesi halinde mecburen hayvanlarını sattıp veya kesime göndereceklerini dile getirdiler.

Artan maliyetlere rağmen düşük fiyatlarla ürünlerini satmak zorunda kalan süt üreticileri, zor bir süreçten geçiyor. Ulusal Süt Konseyi’nin 17,15 TL olarak belirlediği çiğ süt tavsiye fiyatına rağmen, Erzurum’daki süt işletmeleri bu fiyatın çok altında üreticilerden ortalama 14 TL’ye süt alıyor.

Artan yem, elektrik, mazot ve işçilik maliyetleri karşısında zorlanan üreticiler, Ulusal Süt Konseyi’nin fiyat belirleme sürecinin kendilerini zarar ettirdiğini savunuyor. Üreticiler, süt satışından elde ettikleri gelirle hayvanlarının bakımını ve işletmelerinin faaliyetlerini sürdüremediklerini, bu yüzden ineklerini satmayı veya kesime göndermeyi düşündüklerini dile getiriyor.

Mandıracıların tekelinde kalan üreticiler, sorunlarına çözüm bulamayınca çareyi eylem yapmakta buldu. Ellerinde kalan litrelerce sütü vatandaşlara bedava dağıtmak için Ulu Camii önüne gelen üreticiler, hayvanlarını ise kesime göndereceğini söylediler. Burada Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin müdahalesiyle karşılaşan süt üreticileri ile zabıta arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Üreticilerin süt dağıtmasına izin vermeyen zabıta ekiplerine çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi.

Ulu Camii önünde basın açıklaması yapan çiftçiler Nihat Değirmencioğlu ve Şahin Aydın, yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı. Çiftçi Nihat Değirmencioğlu, "Biz sütü temiz insanlarız. Denetimden geçmiş süt. Sütlerimiz elimizde kaldı. İhtiyacı olan alsın. İftarlık veriyoruz Allah rızası için. Çöpe mi dökelim satamadığımız sütlerimizi. Milletin emeğidir. Sütçüne sahip çık Erzurum. Benim öz malım. Elimle sağdım getirdim. Dağıtamazsın diyemezsiniz" diyerek zabıta ekiplerine tepki gösterdi.

Amaçlarının yetkililere demokratik şekilde seslerini duyurmak olduğunu söyleyen Değirmencioğlu, "Vatandaşına halkına hizmet edenin göreceği buysa bize helal olsun. Süt kimsenin umurunda değil. Mandıracılar bunu yapamıyorsa yeni işletmecilere kapımızın açık olduğunu süt tozu fabrikalarının yapılmasını bekliyoruz. Dadaşlarımızı büyüklerimizi rahatsız ettiysek özür dileriz. Sesimizi duyurmak istedik. Erzurum’un sütünü almıyor marketler. Dışarıdan gelenleri alıyorlar. Mandıracılarla bizim aramızdaki mesele. Peki biz ne yapacağız? Borcumuzu neyle ödeyeceğiz? Sütümün destek ödemesini de alamıyoruz" dedi.