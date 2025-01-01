Kocaeli’de sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla 2024 yılında kent genelinde 65 bin metre oto korkuluk imalatı yapıldı.

Kent genelinde hayata geçirdiği projelerle ulaşımı kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlerin yanında sürücülerin güvenli şekilde ulaşımlarını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ulaşım dairesi başkanlığı trafik hizmetleri şube müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hasarlı oto korkulukların sökülmesi ve yeni oto korkuluk imalatı yapımına yıl boyunca devam etti. 2024 yılı içerisinde ihale kapsamında 65 bin 166 metre imalat yapıldı. Kocaeli genelinde 8 etap muhtelif yollarda hasarlı oto korkulukların sökülmesi ve oto korkuluk yapılması işi kapsamında yer teslimi yapıldı. 2025 yılı içerisinde imalat çalışmaları devam edecek.

Büyükşehir, 2024 yılı içerisinde trafik güvenliğine yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Yaşanan kazalar ve eldeki verilerden yola çıkan ekipler, Kocaeli’de kaza riskinin yüksek olduğu 3 bölgeye çarpışma yastıkları monte etti. Çarpışma yastıkları; yola paralel bariyerlerce korunamayan yollarda, yol kenarlarında veya refüjlerde bulunan sabit cisimlere (levha, elektrik direği gibi) karşı sürücüleri önden gelebilecek darbelere karşı korumak için monte edildi. Buna göre sürücünün aracı ön kısmından çarpması durumunda oluşan kinetik enerji çarpışma yastıklarınca sönümlenerek, araç ve içerisinde bulunanların kazayı minimum düzeyde atlatmasını sağlanıyor.

Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılı içerisinde 13 bin 676 levha montajı, 5 bin 818 direk montajı, 10 bin 782 levha tamiri veya sökümü, 4 bin 798 direk tamiri veya sökümü, 4 bin 98 delinatör montajı, 2 bin 97 delinatör sökümü, 331 sınır elemanı montajı, 439 sınır elemanı tamiri veya sökümü, 11 bin 24 adet aplikasyon levha imalatı, 299 plastik refüj başı montajı, 125 plastik refüj başı sökümü veya tamiri ve 136 ayna montajı gerçekleştirdi.