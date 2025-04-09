Mersin’in Erdemli ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle cami duvarının dış kaplama taşları ile sıvası park halindeki otomobilin üzerine düştü. Sürücünün aracın içerisinde olduğu ve bir kişinin araçtan inmesinden kısa bir süre sonra parçaların düşme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteorolojini uyardığı kuvvetli rüzgar kent genelinde olduğu gibi Erdemli ilçesinde de etkili oldu. İlçeye bağlı Merkez Mahallesi Hal Caddesi’nde Merkez Camii’nin duvarındaki fayans taşları ile sıvası rüzgarın etkisiyle düştü. Sıva ve taşlar saniyeler önce park eden aracın üzerine isabet etti.

Olay anı kameraya yansıdı

Yaşanan olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir aracın park ettiği, o esnada yolcu olarak bulunan bir kişi otomobilinden çıktı anda parçaların düştüğü yer aldı. Sürücünün araçtan inmemiş olması faciayı engelledi. Daha sonra caminin giriş kısmı olan bölgeye tedbir amaçlı şerit çekildi. Duvardan yaklaşık 2 metre karelik sıvanın düştüğü de gözlemlendi.