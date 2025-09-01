Mersin polisinin yaptığı çalışmada zehir taciri 8 şüpheli yakalandı, 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu hapların bir kısmını şüphelilerin marketlerde sürpriz yumurta şeklinde satılan oyuncak çıkan kutulara yerleştirmesi dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ortak çalışma yaptı. MİT’in de destek verdiği çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için merkez Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde bir çok adrese dron destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu hapların imal edildikten sonra farklı yöntemlerle piyasaya sürülmeye çalışıldığı öğrenildi. Bir kısmı poşetlenen uyuşturucu hapların bir kısmının ise marketlerde sürpriz yumurta şeklinde satılan oyuncak çıkan kutulara yerleştirilmiş olması dikkat çekti. Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelilerin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

"Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da sosyal medyadan yaptığı açıklama ile 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilerek şüphelilerin yakalanmasından dolayı operasyonda görev alan ve koordine eden herkesi tebrik etti.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili açıklamasında, "Mersin Valimizi, operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyona destek veren MİT mensuplarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.