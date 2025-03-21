Bayburt’ta etkili olan kar yağışı, 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi’nde sürücülere zor anlar yaşattı.

Bayburt’ta mart ayında yağan kar vatandaşları şaşırtırken yağışın etkisiyle Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi’nde ağır tonajlı araçların sürücüleri zor anlar yaşadı. Karda ilerlemekte güçlük çeken araçlar yolun açılıp tuzlanmasını bekledi. Öte yandan yazlık lastikle kara yakalanan bir araç sürücüsü ilerleyemeyince zincir takmak zorunda kaldı. Bir süre yolda kalan araç sürücülerinin imdadına Karayolları ekipleri yetişti. Yolun kardan temizlenmesiyle araçlar yoluna devam etti.