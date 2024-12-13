MANİSA (İHA) – Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İsrail’in zulmü altındaki Gazze’ye savaşmaya gitmek için çıktığı yolda Suriye’de tutuklanan ve 14 ay cezaevinde kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Manisalı gencin ailesini ziyaret etti. Vali Özkan’a oğlunun kurtarılma sürecini anlatan baba Metin Arslan, duygu dolu anlar yaşadı.

İsrail’in zulmü altındaki Gazze’deki savaşa katılmak üzere geçen yıl ekim ayında Manisa’nın Saruhanlı ilçesinden yola çıkan ve Suriye’den geçerken Esed Rejimi tarafından tutuklanarak 14 aydır Şam Adra Hapishanesinde tutulan Engin Arslan (30), Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun girişimleriyle memleketine dönerek ailesine kavuştu. Vali Vahdettin Özkan, 14 ay sonra özgürlüğüne kavuşarak evine dönen Arslan ve ailesini ziyaret etti. Engin Arslan ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Özkan, 14 aylık bu zorlu süreçte Arslan’ın ve ailesinin yaşadıklarını dinledi.

Vali Vahdettin Özkan’a oğlunun kurtulma sürecini anlatan Baba Metin Arslan, televizyon ekranlarında onu kalabalığın içinde fark ettiğini belirterek, "Bir anda saldılar dışarıya, o an o kalabalığın içinde çıktı. Şöyle bir sağa sola baktı, gördüm. O kalabalığın içerisinden çıkarken televizyonda gördüm. Hemen Bahadır Yenişehirlioğlu’na telefon açtım” diye konuştu.

“Ellerinden gelen her imkanı kullandılar”

Manisa Milletvekili Yenişehirlioğlu’nun gerekli yerleri arayıp kendisine döneceğini söylediğini belirten Metin Arslan, telefon trafiği sırasında oğlu Engin’in misafir edildiği ev sahibinin telefonundan kendisine ulaştığını söyledi. Oğlunun "Baba, biz bir evdeyiz," dediğini aktaran Metin Arslan, o an yaşadığı duygusal anları şöyle anlattı: "Tabii heyecan daha fazla, o zaman kalbim küt küt atıyor." Oğlundan aldığı konumu Manisa Milletvekili Yenişehirlioğlu ile paylaştıktan 15-20 dakika içerisinde oğlunun alındığını söyleyen Arslan, “Allah onlardan razı olsun, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından da razı olsun. Yardımcı oldular, ellerinden gelen her imkanı kullandılar" dedi.

“Engin kardeşimizin özgürlüğüne kavuşması bizleri ve memleketini çok mutlu etti”

Özgürlüğüne kavuşan Engin ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Özkan ise “Engin kardeşimizin özgürlüğüne kavuşarak memleketine gelmesi ailesini, bizleri ve tüm şehrimizi çok mutlu etti. Engin’in özgürlüğünden mahrum kalması, hele ki zalim bir rejimde hukuksuzca cezaevine düşmesi sebebiyle ailesinde ve şehrimizde büyük bir huzursuzluk vardı. Manisa’da göreve başladıktan hemen sonra Engin’le ilgili durumu öğrendim. Şehrimizin vekili Bahadır Bey, Dışişleri Bakanlığı nezdinde konuyu hassasiyetle takip etti. Daha sonraki süreçte yaşanan gelişmeler; Engin’in özgürlüğüne kavuşmasına vesile oldu. Dünyanın dört bir yanındaki zulme maruz kalmış insanların kurtuluşu, zalimlerin kendi zulümlerinden boğulması ve bütün dünya insanlarının barış içinde yaşamasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Ülkemiz şu an onlara da çok yardımcı oluyor”

Daha önceki çabasından ve cezaevinden çıktıktan sonra kendisini oradan alınmasına katkıları nedeniyle AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’na teşekkür eden Engin Arslan da “Güzel bir duygu ülkeye geri dönmek. Zulüm iyi bir şey değil, yani oradaki Suriyelilerin neden buraya kaçtığını, geldiğini oraya gittikten sonra anladım. Allah onların da yardımcı olsun. Ülkemiz şu an onlara da çok yardımcı oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah çok razı olsun, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarımızdan ve tüm yetkililerden razı olsun” diye konuştu.

Ziyarette Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar da hazır bulundu.