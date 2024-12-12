Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı ve TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı olan Fatih Yücelik, Suriye’de yeni süreç ve Türk Çimento sektörüne etkilerini değerlendirdi.

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından, istikrar sürecine geçişte Türkiye’yi birçok noktada nelerin beklediği merak konusu. Bunların başında da gelişmelerin inşaat ve dolayısıyla çimento sektörüne olana etkileri geliyor. Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı ve TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı olan Fatih Yücelik, Suriye’de yaşanan son gelişmelerin çimento sektörü açısından oluşabilecek etkilerini dile getirdi.

“İnsanların acılarına hassasiyetle yaklaşılmalı”

Söz konusu savaş, çatışma ve can kaybı olduğunda, üzüntünün diğer tüm duyguların önünde yer aldığını ve insanların acılarına hassasiyetle yaklaşılması ihtiyacı ile kelimeleri dikkatle ve özenle seçmek gerektiğini vurgulayan Yücelik, şu ifadelere yer verdi:

“Suriye’de yaklaşık 14 yıl önce başlayan çatışma hali, sizlerin de bildiği üzere Esad rejiminin geçtiğimiz günlerde devrilmesiyle birlikte farklı bir evreye taşındı. Gün geçtikçe ve gerçek tablo açığa çıktıkça, yaşanmış acıların boyutu da insanı tarifsiz bir üzüntüyle baş başa bırakıyor. Ümidimiz bir iç savaş olmadan ya da terör unsurlarının kontrolü ele geçirmesine fırsat vermeden çatışmaların süratle sona ermesi, siyasi istikrarın ivedilikle sağlanması ve komşumuz Suriye’nin bir bütün olarak refah ve huzura erişmesidir” dedi

“Üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız”

Türkiye başta olmak üzere, Suriye’deki siyasi istikrara destek sağlamak için komşu ülkelerin ciddi bir sorumlulukla hareket edeceğine inandıklarını vurgulayan Yücelik, “Bunun için de özel sektöre düşen görev ne ise, aynı hassasiyetle sürece yaklaşıyoruz. Süregelen çatışmalardan dolayı hemen hemen tüm bölgelerinde gerek alt yapı gerekse üst yapısında ciddi tahribatlara uğramış bir ülkenin toparlanabilmesi için de şüphesiz altyapısından başlayarak hızlı bir onarıma girebilmesi gerekiyor. İnsanların altyapı ve üst yapı hizmetlerine güvenli biçimde erişebilmesi, toparlanabilmenin öncelikli gerekliliklerinden biridir.”

“İç piyasada hiçbir aksama olmadan ihtiyaç karşılanır”

Türk çimento sektörünü yoğun bir dönemin beklediğini vurgulayan Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı ve TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suriye’nin yapısal olarak yeniden toparlanması için yıllık yaklaşık 5 milyon ton civarında bir çimento ihtiyacı olacağını ve bunun uzun yıllara yayılmış şekilde devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu yeniden yapılandırma sürecinde uluslararası kuruluşların sağlayacağı finansal desteğin de büyük bir rol oynayacağını değerlendiriyoruz. Bu noktada, yıllık üretim kapasitesi 120 milyon tona ulaşmış olan ülkemiz çimento sanayisinin, iç piyasada hiçbir aksamaya da yol açmadan bu ihtiyacı karşılayabilmesi gayet mümkün.”

“Kalite ve güvenlik her zaman ön planda”

Kurumsallaşmış ve ürettiği ürünlerde kalite ve güvenliği ön plana alan bir anlayışa sahip aktörlerin sorumluluk bilinciyle hareket edebilmesinin altını çizen Yücelik, bu süreci kısa vadeli bir fırsatçılığa dönüştürmeye meyilli bir anlayışa da asla müsaade edilmemesi gerektiğini de vurguladı. Önümüzdeki günlerde çatışmaların seyrine dair daha net bir tablo ortaya çıkacağı ve ABD’de yeni seçilen Başkan Trump’ın görevi resmi olarak devralmasının ardından yepyeni bir sürece geçileceği öngörülüyor.