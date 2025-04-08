Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Suriçi Çarşısı Birinci Etabı’nda incelemelerde bulundu. Daha önce iki etabı tamamlanan projede bir etapta daha inşaat sürecinin sonuna geldiklerini ifade eden Başkan Kavuş, "İş yerleri, ofisleri, sosyal donatıları, Konya’nın simgelerinden biri olacak Selçuklu Hamamı Cam Kubbesi ve tarihi çini fırını ile bölge sadece Konya’nın değil, Türkiye’nin en nadide alanlarından biri olacak" dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı devam eden Suriçi Çarşısı Birinci Etabı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Kavuş, şantiye alanında yapımı süren binaları, Selçuklu Hamamı Cam Kubbesi ve tarihi çini fırını çalışmalarını tek tek gezerek mühendislerden bilgi aldı ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. İnşaat sürecinden kullanılan malzemelere kadar tüm ayrıntıları en ince detaylarına kadar denetleyen Başkan Kavuş, incelemeleri sırasında karşılaştığı Bedesten esnafıyla da sohbet ederek, onların çarşı hakkındaki görüş ve önerilerini dinledi.

"Burası, Konya ve Türkiye’nin en önemli şantiye alanlarından biri"

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Kavuş, yapımları tamamlanan ikinci etap ve Tescilli Ada Etabı’ndan sonra Suriçi Çarşısı Birinci Etabı’nda da inşaat sürecinin tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Binaların büyük kısmının tamamlandığını, iç düzenlemeler ve peyzaj çalışmalarının sürdüğünü aktaran Başkan Kavuş, proje kapsamında Türkiye’nin nadir örneklerinden biri olan Selçuklu hamamının bulunduğu alanda çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Bu nadir eserin cam bir kubbe ile kapatılacağının bilgisini veren Başkan Kavuş, "Bu cam kubbe, Konya’nın sembollerinden biri olacak. Burası ile ilgili son süreç ihale aşamasında. Bölgede, Türkiye’de sadece birkaç örneği olan bir çini fırını da bulunuyor. Tüm bu tarihi zenginlik sebebiyle, üçüncü derece arkeolojik sit alanı olan bölge, sadece Meram için değil, Konya ve tüm Türkiye için de önemli bir şantiye alanı" ifadelerini kullandı.

"Suriçi Çarşısı, Türkiye’nin en nadide alanlarından biri olacak"

Tüm zorluklarına rağmen bu etapta gerçekleştirilen çalışmaların yaz aylarında tamamlanarak hizmete başlanılacağını belirten Başkan Kavuş, "Daha önce hizmete başlayan ikinci etap büyük ilgi gördü, mağazalar tek tek açılıyor. Birinci etabın da hizmete girmesiyle bölgenin değeri iyiden iyiye artacak. Bu etabın, yaz aylarıyla birlikte hizmete başlamasını planlıyoruz. Burası, Altın Çarşı ve Bedesten ile Suriçi Çarşısı’nı birbirine bağlayacak ve sadece yaya trafiğine açık bir alan olacak. Çarşı, yürüyüş yolları ve modern düzenlemeleriyle Konya’nın yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelecek. Konya’nın tarihi merkezinde yer alan bu proje, Türbeönü Çarşıları, Bedesten ve Şükran’ı birbirine bağlayan bir özelliğe sahip. Aynı zamanda tarihi surların ve Larende Kapısı’nın bulunduğu alanda da kazı ve ihya çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar tamamlandığında bölge adeta nadide bir mücevher gibi parlayacak" diye konuştu.