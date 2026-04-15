Sur Yapı, Antalya'daki yeni nesil devre mülk projesi Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da önemli bir dönüşümü kamuoyuna duyurdu. Proje, bünyesine entegre edilen termal özelliğiyle Antalya'nın bu kapsamda hizmet sunan ilk ve tek termal devre mülk projesi olacak.

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, satın alınan dönemin tapusuna sahip olunan ve her yıl aynı dönemde tatil yapma fırsatı sunan yeni nesil bir devre mülk modeliyle hayata geçirildi. Bir kez ödeme yaparak ömür boyu otel konforunda, tapulu ve miras bırakılabilir bir tatil deneyimi sunan proje; modern bir tatil kulübü anlayışıyla tasarlandı. Ev konforunda, eşyalı daireler, tematik havuzlar, yeme-içme alanları, sosyal tesisler ve otel hizmetleriyle tatilin sürdürülebilir ve planlı bir yaşam alışkanlığına dönüştürülmesi hedefleniyor.

'Yazın deniz, kışın termal' anlayışıyla tasarlanan yeni dönem, sezon bağımlılığını ortadan kaldırarak devre mülk modelini güçlendiriyor.

Yeni nesil tatil anlayışı

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sur Tatil Evleri GYO Genel Müdürü Ömer Faruk Elmas, şunları söyledi:

'Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'yı tasarlarken hedefimiz yalnızca bir devre mülk projesi üretmek değildi. Biz, tapulu sahiplik modeliyle erişilebilir, sürdürülebilir ve değer üreten bir tatil anlayışı geliştirdik. Şimdi projeye entegre ettiğimiz termal özellik ile birlikte bu vizyonu bir üst seviyeye taşıyoruz. Antalya'da artık sadece yaz sezonuna bağlı bir tatil anlayışı yok; sağlık ve iyi yaşam odaklı da kullanılabilen, konforlu ve yatırım değeri yüksek bir model var. Termal entegrasyonu, projemizin hem iyi yaşam tarafını hem de yatırım cazibesini önemli ölçüde güçlendirdi.'

Elmas sözlerini şöyle sürdürdü:

'Sur Yapı güvencesiyle geliştirdiğimiz bu model, tatili yılda bir kez yapılan bir kaçış olmaktan çıkarıyor; planlı, değerli ve ömür boyu sürecek bir deneyime dönüştürüyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, termal özelliğiyle birlikte artık yalnızca bir devre mülk projesi değil; 4 mevsim tatil evi, 4 mevsim tercih edilen bir yaşam alanı ve güçlü bir yatırım alternatifi olarak yeni dönemine adım atıyor.'

Antalya'nın doğasında, 4 mevsim tatil imkanı

Torosların eteğinde, doğayla iç içe bir konumda yükselen proje, doğal ve kültürel zenginliklere kolay erişimiyle dikkat çekiyor. Devre mülk sahipleri, yazın Konyaaltı sahiline gitme imkanı bulurken, kış aylarında ise Saklıkent Kayak Merkezi ve Davraz Kayak Merkezi gibi merkezlere ulaşabiliyor.

Yürüyüş ve koşu parkurları, spor alanları, açık hava etkinlik mekanları, çocuk oyun alanları, spa ve wellness alanları ile zenginleştirilen proje, termal havuzların entegrasyonu ile birlikte kapalı alan kullanımını güçlendiriyor.

Tüm sezonlara yayılan değer artışı bekleniyor

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, hem tatil yapılabilen hem de kiraya verilerek gelir elde edilebilen bir mülk modeli sunuyor. Dört mevsim kullanım imkanı sayesinde kiralama potansiyeli artarken, sezon bağımlılığının kırılması değer artışı beklentisini destekliyor. Alıcılar için, kış dönemine özel 359 bin TL'den başlayan fiyatlar sunuluyor.