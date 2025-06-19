Düzce’nin Çilimli ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 işi gözlem altına alındı.

Çilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdular. Durdurulan araç içerinde yapılan aramada 27 adet ekstacy (sentetik ecza), 10.28 gram netamfetamin, 42 gram A/M, 2 adet cam payp, 1 adet anahtarlık görünümlü hassas terazi, 1 adet muşta ve 106 garm üzerine A/M sıkılmış kanobonoid maddesi ele geçirildi.

Konuyla alakalı olarak 4 kişi gözlem altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.