Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı’nın zirvesinde mercek bulutu görüntülendi.

Adilcevaz ilçe merkezinden de görülen mercek bulutu, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Uzun süre görülebilen bulut, yoğun ilgi gördü. Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti. Süphan Dağı zirvesindeki mercek bulutunu tarlada çalışan çiftçiler de büyük bir ilgiyle izledi.

Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımı sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur. Havanın içindeki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharı yoğunlaşıp tekrar buharlaşır ve mercek şeklindeki bu bulutlar oluşur. Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımı sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur. Latince adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutu, 2 ile 5 bin metre arasındaki irtifada oluşur. Bulutu oluşturan hava hızlı hareket etse de mercek bulutları uzun süre aynı konumda kalıyormuş gibi görülür.