Trendyol Süper Lig’in 24. haftasını Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş galibiyetle kapattı.

Trendyol Süper Lig’de 24. hafta bugün oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray karşılaşması ile tamamlandı. Göztepe’nin BAY geçtiği haftada oynanan 9 müsabakada toplam 20 gol atıldı. Haftanın en önemli karşılaşmalarından biri Dolmabahçe’de oynanırken, Beşiktaş geriye düştüğü mücadelede Trabzonspor’u 2-1’lik skorla yendi. Fenerbahçe ise evinde Kasımpaşa’yı konuk etti. Sarı-lacivertliler golcüsü Youssef En-Nesyri’nin 2 gol kaydettiği maçı 3-1 kazandı ve galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Ligde 3. sırada bulunan Samsunspor, Konya deplasmanında tek golle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Lider Galatasaray, Rize’de Osimhen’in 2 golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 63’e yükseltti.

Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor) Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)

Küme düşme hattında bulunan Bodrum FK ve Hatayspor, 2025 yılında ilk galibiyetlerini elde etti. Adana Demirspor ile Kayserispor ise hanelerine birer puan yazdırdı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Adana Demirspor - Antalyaspor: 1-1

Gaziantep FK - Sivasspor: 2-1

Başakşehir - Bodrum FK: 0-1

Beşiktaş - Trabzonspor: 2-1

Hatayspor - Alanyaspor: 1-0

Eyüpspor - Kayserispor: 1-1

Konyaspor - Samsunspor: 0-1

Fenerbahçe - Kasımpaşa: 3-1

Çaykur Rizespor - Galatasaray: 1-2

Kaynak: iha