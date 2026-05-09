Afyonkarahisar'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, eğitim süreçlerinin değerlendirilmesi ve yeni döneme yönelik planlamaların ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı İl Millî Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda okul güvenliği, yıl sonu iş ve işlemleri, eğitim öğretim faaliyetlerinin genel değerlendirilmesi ile öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmelerine yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıda konuşan Sünnetci, eğitimde başarının güçlü iş birliği ve koordinasyonla mümkün olduğunu belirterek, özveriyle görev yapan tüm yöneticilere teşekkür ederek ders yılı sonuna kadar aynı özverinin devam etmesini istedi.