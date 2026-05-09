Afyonkarahisar'da tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik denetimler devam ediyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler devam ediyor. Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerin ardından yapılan açıklamada 'Bu çerçevede İscehisar ve Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; gıda işletmelerinin teknik ve hijyenik şartları, ürünlerin muhafaza koşulları, etiket bilgileri, son tüketim tarihleri ile mevzuata uygunluk durumları titizlikle kontrol edilmiştir. Ayrıca işletme yetkililerine; gıda güvenilirliği, hijyen kuralları ile mevzuata uygun üretim ve satış süreçleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır' ifadelerine yer verildi.