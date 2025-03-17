Aydın’ın Sultanhisar ilçesi Yağdere Mahallesi birlik ve beraberliği pekiştiren anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaparken, düzenlenen iftar yemeğinde Kaymakam Ali Ekber Ateş başta olmak üzere protokol üyelerini ağırladı.

Ramazan ayı boyunca toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı ön planda tutan Yağdere Mahallesi sakinleri, düzenledikleri iftar programında bir araya gelerek oruçlarını hep birlikte açmanın huzurunu yaşadı. Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş ve diğer protokol üyeleri de programa katılarak Yağdere Mahallesi sakinleriyle birlikte iftar açmanın mutluluğunu paylaştı. İftar sonrasında mahalle halkıyla sohbet eden Kaymakam Ali Ekber Ateş, Ramazan-ı Şerif’in tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni etti. Kaymakam Ateş Ramazan’ın sadece oruç tutmakla değil, aynı zamanda yardımlaşma, paylaşma ve birlikte vakit geçirme zamanı olduğunu vurgulayarak mahalle sakinlerinin beraberliğinin devamını diledi.