Gelişen teknolojiyle birlikte gençlerin yoğun ilgi gösterdiği e-spor, tüm dünyada her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Spora ve sporcuya her daim destek veren Sultangazi Belediyesi, e-spor alanında da farkını ortaya koyuyor. Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi’nde bulunan e-spor merkezi, 15-20 yaş aralığındaki gençlerin sanal dünyada iyi bir sporcu olmaları adına onlara rehberlik ediyor. Profesyonel sporcu olmak isteyen gençler, burada teorik ve uygulamalı eğitimler alıyor.

Teorik ve uygulamalı eğitim

Profesyonel koçlar, en popüler oyunların temelinden başlayarak gençlerin kendilerini geliştirmesine yardımcı oluyor. Teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından müsabakalara katılan gençler, iyi bir oyuncu olmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Merkezde sık sık düzenlenen turnuvalar, oyuncuları müsabakalara hazırlarken heyecanlarını yenmelerini ve stres yönetimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Spora tam destek

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği e-spor, tüm dünyada her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Bizler de dijital dünyada profesyonel bir sporcu olmak isteyen gençlerimizi yalnız bırakmıyor, onlara kurduğumuz e-spor merkezinde iyi bir eğitim veriyoruz. Her fırsatta söylüyoruz, spora ve sporcuya desteğimiz tam diye. Yeni neslin sporu olan e-sporda da gençlerimize rehberlik ediyoruz. Merkezimizde verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra sık sık turnuvalar da düzenliyoruz ki gençlerimiz heyecanlarını yensin. Yeter ki onlar sporla ilgilensin, bizler onlara her türlü imkanı sağlarız” dedi.