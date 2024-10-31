Sultangazi’de akaryakıt istasyonunun bitişiğindeki oto tamirhanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tamirhanedeki bir araç hasar gördü. Facianın ucuz atlatıldığı yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi 2596. Sokak’ta akaryakıt İstasyonunun bitişiğindeki oto tamirhanesinde saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tamirhaneyi sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı, bir aracın hasar gördüğü yangında yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.