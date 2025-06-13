Adıyaman’da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre 02 AAN 162 plakalı otomobil, 02 ABS 106 plakalı otomobil, 02 EB 874 plakalı otomobil ve 02 BL 777 plakalı tır Sakarya Caddesi üzerinde çarpıştı.

Kazanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan D.İ. ve M.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.