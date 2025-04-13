Sultangazi’de eline silah alan yaşları 18’den küçük olduğu iddia edilen 4 çocuk, boş bir arazide etrafa rastgele ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalleli büyük korku yaşarken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eline silah alan yaşları 18’den küçük olduğu iddia edilen 4 çocuk, boş bir araziye giderek etrafa rastgele ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalleli büyük korku yaşarken, çocuklar şarjörün bitmesiyle araziden uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.