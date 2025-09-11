Sultangazi Belediyesince her yıl düzenlenen "Anadolu Kültür Festivali", 6. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri ile başladı. Festivalde açılan stantlarda Malatya şehrinin yöresel ürünleri yer aldı.

Sultangazi Belediyesi tarafından her hafta farklı bir memleketin yöresel lezzetleri ve kültürel değerlerinin yer aldığı Anadolu Kültür Festivali başladı. Festival çerçevesinde Sultangazi Belediyesi ve Malatya Dernekler Federasyonu’nun iş birliğiyle 6. Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri Festivali düzenlendi. Sultangazi Etkinlik Alanı’nda düzenlenen etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından program Kuran’ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Festival ile ilgili konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi’de hemşerilerimize yönelik yapmış olduğumuz güçlü programlarımız var ve bunların başında da tanıtım günü adını verdiğimiz ve bizim de genel olarak kültür festivali olarak adlandırdığımız, hemşerilerimize yönelik yaptığımız faaliyetler var. Bugün Eylül ayının 12-13’ü itibarıyla yaklaşık 2 buçuk ay sürecek şekliyle tanıtım günlerimize "Bismillah" demiş olduk. Memleketlerini tanıtacaklar, yöresel, örf, adet, gelenek ve göreneklerini tanıttıkları yeme içmeye dair örf ve adetlerimizi, yine genel adaba dair örf ve adetlerimizi burada yaşattığımız güzel güzel bir süreç olacak. Bunu yaparken her zaman şunu ifade ediyoruz. Elbette İstanbul’da yaşıyoruz ama kökümüzden, bağlı olduğumuz topraklarımızdan kopmadan, medeniyet değerlerimizi yitirmeden İstanbul’da yaşıyoruz. Dolayısıyla İstanbul’u yaşarken elbette İstanbul’un nimetlerinden faydalanacağız. Ama geldiğimiz memleketlerimizi, örf ve adetlerimizi, gelenek, göreneklerimizi de yaşatmak için gayret edeceğiz. Bizim esasında yaptığımız, bu alanları hemşerilerimize, kıymetli vatandaşlarımıza, komşularımıza açarak bu kültürün yaşatılmasına katkı sunmak. Bu çerçeve içerisinde Malatya ile başlıyoruz. Haftaya Sivas ile devam edeceğiz. Sonra arka arkaya devam edecek. Her hafta sonu yaklaşık Kasım ayının 15’ine kadar her hafta sonu bir memleketin örf, adetlerini, gelenek göreneklerini unuttuğumuz değerleri burada yaşatmak için çaba içerisinde olacağız" dedi.