Sultangazi Belediyesi, kadınlar için keyifli bir atölye etkinliği düzenledi. SU-MEKAN’da düzenlenen örgü toka yapım atölyesinde birbirinden renkli tokalar yapıldı.

Kadınların hayatın karmaşasına tatlı bir mola vermesi için sık sık etkinlikler düzenleyen Sultangazi Belediyesi, keyifli bir etkinliğe daha imza attı. Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi’nde (SU-MEKAN) örgü toka yapım atölyesi düzenlendi. Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un eşi Tuba Dursun da katıldı. Kadınlar, eğitmenler eşliğinde rengarenk örgü tokalar yaptı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Kadınlarımızın keyifli vakit geçirdiği atölye çalışmalarımızı sık sık düzenliyoruz. Kadınlarımızın sosyalleşmesinde önemli yeri olan Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu kez de kadınlarımızı örgü toka yapım atölyesi ile buluşturmak istedik. Herkesin daha mutlu olduğu bir Sultangazi için kadınlarımızdan gençlerimize, 7’den 70’e her yaştan vatandaşımız için etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.