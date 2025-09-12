Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Manavgat ilçesi Side Mahallesi 619 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rana Ö.’nün kullandığı 07 LAC 59 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan sulama kanalına uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile araçtan çıkartılan sürücü Rana Ö. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk kontrolün ardından kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmedi.