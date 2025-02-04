Konya’nın Karapınar ilçesinde bir depoda çıkan yangında 6 bin takım plastik sulama borusu alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede esnaflık yapan İdris Karadağ’a ait sulama boruları, ilçenin Sırnık mevkisindeki depoda akşam 22.30 sıralarında yanmaya başladı. Depodan kısa sürede alevler yükseldi. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekiplerine sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sulama boruları kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri de yangın mahallinde inceleme yaptı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.